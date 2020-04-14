2020-04-14T17:23:05+03:00
Общество

Конкурс для школьников «Большая перемена»: начался заключительный этап тестирования

В акции принимает участие более 60 тысяч учеников со всей России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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14 апреля участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» получили доступ к заключительному тесту проекта, сообщила автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей».

«В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны», - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников из всех регионов России. Заочный этап конкурса начался 31 марта.

Напомним, конкурс «Большая перемена» запустил 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включается в себя дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

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