14 Апр 2020 2020-04-14T17:38:34+03:00

Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то же время число покупок в аптеках в целом снизилось на 10%

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Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй недели самоизоляции, и поездок на транспорте. К такому вводу пришли в банке ВТБ после анализа объема транзакций по картам.

«Транзакционная активность розничных клиентов российских банков резко выросла в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей», - сообщают в банке.

Отмечается рост популярности личного транспорта. Так количество транзакций на АЗС по России выросло почти на 20%, в Москве - на треть. В то же время число покупок в аптеках в целом снизилось на 10%. в Москве и области — почти на 20%. Объем покупок в продуктовых магазинах почти не изменился, а средний чек на второй неделе апреля снизился на 12% до 900 рублей.

Объем снятия наличных в банкоматах ВТБ снизился по сравнению с обычным периодом, однако на второй недели возрос. В банке связывают такие изменения с плановыми выплатами зарплат у бюджетных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU