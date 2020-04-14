2020-04-14T17:41:22+03:00
Звезды

Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистка идет на поправку после комы

Певица вышла из комы и находится в сознании
Ксения АНУФРИЕВА
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Певица вышла из комы и находится в сознанииПевица вышла из комы и находится в сознанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Народная артистка РСФСР и эстрадная певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная в медицинское учреждение с серьезной пневмонией, пришла в сознание и постепенно идет на поправку. Состояние ее здоровье в настоящее время стабильное, сообщил RT концертный директор Бабкиной Сергей Горох.

- Надежда Георгиевна находится в сознании, медики наблюдают хорошую положительную динамику ее состояния, - заявил концертный директор певицы.

Он также отметил, что врачи не диагностировали наличие коронавирусной инфекции у Надежды Бабкиной.

Напомним, артистка была госпитализирована 1 апреля с обширной двусторонней пневмонией. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние здоровья актрисы стабилизировалось на 11-ый день пребывания в частном медицинском учреждении. Врачи вывели пациентку из искусственной медикаментозной комы 11 апреля. Вышедшая из комы Надежда Бабкина достаточно быстро пошла на поправку, пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Все показатели анализов знаменитой артистки постепенно пришли в норму. Свидетелей своего пробуждения Надежда Бабкина обрадовала крайне позитивным настроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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