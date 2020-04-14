Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистка идет на поправку после комы
Народная артистка РСФСР и эстрадная певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная в медицинское учреждение с серьезной пневмонией, пришла в сознание и постепенно идет на поправку. Состояние ее здоровье в настоящее время стабильное, сообщил RT концертный директор Бабкиной Сергей Горох.
- Надежда Георгиевна находится в сознании, медики наблюдают хорошую положительную динамику ее состояния, - заявил концертный директор певицы.
Он также отметил, что врачи не диагностировали наличие коронавирусной инфекции у Надежды Бабкиной.
Напомним, артистка была госпитализирована 1 апреля с обширной двусторонней пневмонией. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Состояние здоровья актрисы стабилизировалось на 11-ый день пребывания в частном медицинском учреждении. Врачи вывели пациентку из искусственной медикаментозной комы 11 апреля. Вышедшая из комы Надежда Бабкина достаточно быстро пошла на поправку, пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Все показатели анализов знаменитой артистки постепенно пришли в норму. Свидетелей своего пробуждения Надежда Бабкина обрадовала крайне позитивным настроем.
ИСТОЧНИК KP.RU