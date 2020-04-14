В Москве за нарушение карантина оштрафовали родственника носителя коронавируса за поход в магазин

14 Апр 2020 2020-04-14T18:44:34+03:00

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В Москве оштрафовали еще одного нарушителя карантина, который теперь должен будет заплатить 15 тысяч рублей. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что оштрафовали мужчину, который живет вместе с носителем коронавируса и не должен выходить из дома, однако решил пойти в продуктовый магазин.

«Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой короновирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря

ИСТОЧНИК KP.RU