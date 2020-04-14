Вывозной рейс из Дели в Москву состоится 19 апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T20:05:12+03:00

Перелет возможен только для россиян, которые проживают в столице и Подмосковье

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Вывозной рейс из Дели в Москву авиакомпании «Аэрофлот» запланирован на 19 апреля. Об этом сообщили Минкомсвязи.

«Вылет рейса SU571 "Дели — Москва" состоится 19 апреля 2020 в 5.50 (местное время)», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перелет будет возможен только для российских граждан, которые проживают в столице и Подмосковье. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на сайте Госуслуг. После заполнения рейса будет сформирован лист ожидания.

В ведомстве напомнили, что вывоз россиян с авиабилетом российской авиакомпании будет осуществлен бесплатно. В случае наличия авиабилета иностранного авиаперевозчика придется оплатить стоимость билета.

Напомним, ранее в Минтрансе уточнили, что на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU