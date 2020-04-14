Цена нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель

14 Апр 2020 2020-04-14T20:46:25+03:00

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Во вторник, 14 апреля, цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне потеряла в цене 5,36% и опустилась до отметки 30,04 доллара за баррель. При этом в моменте стоимость сырья упала до 29,95 доллара

Стоимость майских фьючерсов смеси WTI, тем временем, снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть в первые часы понедельника, 13 апреля, реагировали на информацию о соглашение стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Так, цена нефтяной смеси марки Brent подросла на 2,45% и достигла отметки 32,25 доллара за баррель. Расти начала и нефть сорта WTI, стоимость которой увеличилась на 0,22% до отметки 22,81 доллара за баррель.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции состоялось 9 апреля. Изначально странам-участницам не удалось прийти к соглашению - Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все таки удалось заключить и с 1 мая почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU