2020-04-14T21:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова: стабильный подъем заболевания коронавирусом в России позволяет лечить всех

В сутки прирост составляет 18-20%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стабильный подъем заболевания коронавирусом в России позволяет лечить всехСтабильный подъем заболевания коронавирусом в России позволяет лечить всехФото: Александр ГЛУЗ
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На данный момент в России зафиксирован стабильный подъем заболевания коронавирусом - в сутки прирост составляет 18-20%, что позволяет лечить всех. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач стран отметила, что здравоохранение Москвы и Подмосковья готово к борьбе с коронавирусной инфекцией. Она также сообщила, что со следующей недели Роспотребнадзор намерен запустить исследование иммунитета COVID-19 в российских регионах, а тестов на наличие заболевание в нашей стране проводят 90 тысяч в сутки.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным Оперативного штаба на 14 апреля 2020, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом на территории России возросло на 2774 человек. Новые случаи подтвердили в 51 регионе. Таким образом общее число заболевших перевалило за 21 тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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