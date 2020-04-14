Нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье может грозить уголовная ответственность

14 Апр 2020 2020-04-14T21:40:18+03:00

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В Подмосковье правоохранительные органы будут нацелены на проведение разъяснительной работы с водителями, которые нарушают правила самоизоляции, однако злостным нарушителям может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

«Протоколы для нас - не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры - вплоть до уголовной ответственности», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Стрыгин добавил, что личный состав подмосковной полиции переведен на усиленный режим несения службы, а также полностью укомплектован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, оформления специальных цифровых пропусков для контроля за передвижением горожан в период самоизоляции началось в понедельник, 13 апреля, а их наличие станет обязательным со среды, 15 апреля.

По последним данным, в Москве за сутки выдано почти 3,2 миллионов цифровых пропусков, в тоже время около 900 тысяч пропусков пришлось аннулировать из-за недостоверных данных. Сайт kp.ru рассказал, как проверить не аннулирован ли ваш пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU