Роспотребнадзор на следующей недели запустит исследование иммунитета к коронавирусу
Роспотребнадзор на следующей недели запустит исследование иммунитета к коронавирусу, что позволит понять, как часто граждане в разных городах нашей стран встречались с этой инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова и напомнила, что в первую очередь такие тесты будут проходить медработники.
"На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом", - рассказала она в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
При этом глава Роспотребнадзора отметила, что значительная часть таких встреч с носителем коронавируса проходит без нарушений здоровья.
Напомним, проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начали с 14 апреля. В первую очередь тестирование выявит, насколько защищены медицинские работники.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»