14 Апр 2020 2020-04-14T22:13:18+03:00

Такое исследование позволит понять, как часто граждане встречались с этой инфекцией

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Роспотребнадзор на следующей недели запустит исследование иммунитета к коронавирусу, что позволит понять, как часто граждане в разных городах нашей стран встречались с этой инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова и напомнила, что в первую очередь такие тесты будут проходить медработники.

"На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом", - рассказала она в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что значительная часть таких встреч с носителем коронавируса проходит без нарушений здоровья.

Напомним, проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начали с 14 апреля. В первую очередь тестирование выявит, насколько защищены медицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU