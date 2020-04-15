2020-04-15T00:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 15 апреля 2020 года возросло до 170 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 15 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о числе умерших из-за коронавируса в РоссииПоследние новости о числе умерших из-за коронавируса в РоссииФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 15 апреля 2020 года возросло до 170 человек. За последние сутки в стране от инфекции covid-19 скончались 22 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заражений достигло 21 102, за сутки врачи выявили болезнь у 2 774 человек в разных регионах РФ. Самое большое число по заболевшим приходится на Москву - с начала пандемии число инфицированных достигло 13 002.

По словам заммэра Анастасии Раковой столичные больницы и скорые работают на пределе своих возможностей.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отмечает, что на данный момент России находится на подъеме по заболеваемости коронавирусом. Однако высокий уровень инфицированных удается проходить максимально плавно. Всем тем, у кого тест на covid-19 оказался положительным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Сайт kp.ru уже писал, что во всем мире с начала возникновения пандемии число случаев заражением коронавирусом превысило два миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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