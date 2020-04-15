15 Апр 2020 2020-04-15T00:25:26+03:00

Последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 15 апреля 2020 года [видео]

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Число выздоровевших от коронавируса в России на 15 апреля 2020 года составило 1 694 человека. Всего за сутки больницы покинули 224 человека. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число инфицированных covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 21 тысячу заразившихся. У многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым даже разрешили лечиться дома - заболевание проходит бессимптомно.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в России пока не пройден, ориентировочно он должен наступить ближе к концу апреля, когда в стране завершится режим самоизоляции. Кстати, о возможности его продления Татьяна Голикова посчитала ненужным желать поспешных выводов.

Накануне в РФ прибыли медики из Китая. Они передали нашим врачам часть необходимого для борьбы с вирусом, а также привезли самое дорогое - опыт, полученный весьма тяжелым и напряженным трудом лучших специалистов и ученых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU