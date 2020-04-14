Число умерших от коронавируса в США превысило 25 тысяч

14 Апр 2020 2020-04-14T22:47:05+03:00

В стране инфицированы более 600 тысяч человек

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Число умерших от коронавируса в США составляет 25,3 тысячи человек, этот показатель удвоился за последнюю неделю. Об этом сообщает Рейтер.

В настоящий момент в Соединенных Штатах зафиксировано более 600 тысяч случаев COVID-19. В понедельник от болезни в стране погибли 1500 человек, по поступающей информации во вторник число умерших на американской территории уже превысило 1700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU