В Эквадоре пожарный на лестнице-штурмовке устроил жителям настоящий концерт

14 Апр 2020 2020-04-14T23:23:07+03:00

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В Эквадоре пожарный по имени Луис при помощи дудки решил подбодрить всех, кто сидит взаперти на самоизоляции, и взобравшись на лестницу-штурмовку устроил жителям города Кито настоящий концерт.

Сообщается, что такие "высокие" культурные мероприятия проводятся уже не в первый раз. Публика реагирует весьма положительно - кто-то аплодирует, выражая благодарность, а кто-то подпевает мотиву и машет платками из окон своих квартир, снимая на видео. Запись одного из таких концертов появилась в социальных сетях.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в этой стране более превышает 7 500 тысяч человек, погибли - 355.

Ранее сайт kp.ru писал, что во всем мире с начала пандемии общее количество инфицированных уже превысило 2 миллиона человек. При этом ВОЗ заявляет, что пик заболевания на планете еще не пройден, как и не пройден в ряде большинства стран, включая Россию.

Пожарный в Эквадоре устроил настоящий концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU