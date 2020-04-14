2020-04-14T23:23:07+03:00
В мире

В Эквадоре пожарный на лестнице-штурмовке устроил жителям настоящий концерт

Укротитель огня при помощи дудки решил подбодрить всех, кто сидит взаперти [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВАЮлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Эквадоре пожарный по имени Луис при помощи дудки решил подбодрить всех, кто сидит взаперти на самоизоляции, и взобравшись на лестницу-штурмовку устроил жителям города Кито настоящий концерт.

Сообщается, что такие "высокие" культурные мероприятия проводятся уже не в первый раз. Публика реагирует весьма положительно - кто-то аплодирует, выражая благодарность, а кто-то подпевает мотиву и машет платками из окон своих квартир, снимая на видео. Запись одного из таких концертов появилась в социальных сетях.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в этой стране более превышает 7 500 тысяч человек, погибли - 355.

Ранее сайт kp.ru писал, что во всем мире с начала пандемии общее количество инфицированных уже превысило 2 миллиона человек. При этом ВОЗ заявляет, что пик заболевания на планете еще не пройден, как и не пройден в ряде большинства стран, включая Россию.

Пожарный в Эквадоре устроил настоящий концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей
Рынки США растут на фоне оптимизма в отношении коронавируса
Будни самоизоляции в Италии: соседи придумали, как пить вместе
Уже 100 стран запросили у МВФ финансовую помощь
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров
В Эквадоре пожарный на лестнице-штурмовке устроил жителям настоящий концерт
Число умерших от коронавируса в США превысило 25 тысяч
ЕС планирует ослабить ограничения на экспорт защитного медснаряжения
Силовики Египта вступили в перестрелку с террористами в центре Каира
США проведут проверку на коронавирус всех сил "ядерной триады"
Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7
Полиция ведет перестрелку с террористами в центре Каира
В России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус
Роспотребнадзор на следующей недели запустит исследование иммунитета к коронавирусу
Назван симптом коронавируса, который указывает на смертельную опасность
Нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье может грозить уголовная ответственность
Попова: стабильный подъем заболевания коронавирусом в России позволяет лечить всех
Дефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будет
Цена нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за ситуации в Чернобыле
Вывозной рейс из Дели в Москву состоится 19 апреля
Газета «Комсомольская правда» выпустила второй спецвыпуск по борьбе с коронавирусом
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому