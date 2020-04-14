2020-04-14T23:15:39+03:00
В мире

Рынки США растут на фоне оптимизма в отношении коронавируса

Индекс высокотехнологичных корпораций NASDAQ Composite подрос на 3,95 процента
Антон ФОКИН
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Американские биржевые индексы показывают во вторник рост на фоне оптимистичных ожиданий того, что Дональд Трамп может скоро снять карантинные ограничения. Об этом информирует Рейтер.

В частности, S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 3,05 процента, индекс высокотехнологичных корпораций NASDAQ Composite подрос на 3,95 процента, а промышленный Dow Jones Industrial Average добавил к своему значению 2,4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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