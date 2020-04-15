2020-04-14T23:26:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 15 апреля 2020: Аннулированы 900 тыс. цифровых пропусков, оштрафованы 55 коронавирусных больных

«Комсомольская Правда» - с самыми последними новостями о коронавирусе в Москве на 15 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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«Комсомольская Правда» - с самыми последними новостями о коронавирусе в Москве на 15 апреля 2020 года«Комсомольская Правда» - с самыми последними новостями о коронавирусе в Москве на 15 апреля 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С сегодняшнего дня в Москве начинает действовать пропускная система. Все автомобилисты, перемещающиеся в пределах города, обязаны оформить специальные электронные разрешения на портале mos.ru. («КП» уже рассказывала, как будет действовать эта система). Как стало известно, за первые сутки с момента запуска регистрации, цифровые пропуска оформили 3,2 млн человек. Однако позже стало известно, что около 900 тысяч из них аннулированы.

- Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях, - напомнил глава руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности.

Таксистов уже предупредили: если при посадке они не будут проверять у пассажира наличие цифрового пропуска - их будут отключать от агрегатора.

И еще про злодеев. Известно, что в Москве на текущий момент лечатся от коронавируса на дому около 7 тысяч человек - это те, у кого болезнь протекает в легкой форме и нет никакой необходимости держать человека в стационаре. За состоянием их здоровья каждый день следят терапевты центра телемедицины. Эта категория «пациентов» подписывают бумагу, что они обязуются соблюдать режим самоизоляции, исключив всяческие контакты с людьми за пределами своего дома. Однако некоторые режим все-таки нарушают. За это, напомним, штрафуют по 4 тысячи рублей. С начала действия этого закона в Москве за нарушение карантина поймали уже 55 зараженных, выходивших из дома. Теперь они будут лечиться в больнице. Общая сумма выплаченных штрафов - 220 тысяч рублей.

Стоит отметить, что родственники болеющих дома - им тоже предписано держать строгий карантин, не покидая квартир - в эту статистику не попадают. По ним заводятся отдельные административные дела. Так, например, Мосгорсуд оштрафовал москвича, который вопреки правилам карантина после контакта с зараженным вышел в продуктовый магазин. Он должен будет заплатить 15 тысяч рублей.

Соцопрос показал, что около трети всех москвичей во время «нерабочих дней» временно не работают - в-основном это сотрудники организаций, которые на время карантина закрыты. 12% респондентов сообщили, что из-за эпидемии они уже совершено точно потеряли работу.

Тем временем жители района Люблино начали находить у подъездов и в магазинах коробки с медицинским масками. Бесплатными. Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов выяснил, что никакой магии здесь нет. Маски шьет вьетнамка Минь Тхуи Динь, уже два года живущая в России. Так молодая женщина пытается оградить от болезни своих соседей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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