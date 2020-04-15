Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 апреля 2020: Заработала пропускная система, а Люберцы вышли на первое место по числу заболевших

15 Апр 2020 2020-04-14T23:33:01+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Московской области продолжает увеличиваться. За последние сутки медики выявили еще 460 пациентов с COVID-2019. Всего с начала карантина уже 2315 заболевших.

Причем впервые на первое место по числу зараженных среди муниципалитетов области вышли Люберцы. Оттуда в больницы доставили уже 148 человек с подтвержденным коронавирусом. До этого лидировали Одинцово и Химки. Сейчас помимо Люберец в печальном ТОП-5 Красногорск (134 заоблевших), Мытищи (133), а также уже упомянутые Одинцово (118) и Химки (114).

«За истекший период в Московской области скончались 24 человека», - сообщили в Оперативном штабе Подмосковья по коронавирусу.

Чтобы сдержать рост числа инфицированных, власти области вводят новые ограничения. Так, с сегодняшнего дня в Подмосковье действуют цифровые пропуска. Их обязаны иметь все передвигающиеся на машинах. Причем, пропуска, выданные в Подмосковье, действуют и на территории Москвы. (И наоборот). «Комсомольская Правда» подробно разъяснила, кто имеет право получить цифровой пропуск и как это сделать.

Нынешняя неделя у христиан - Пасхальная. В воскресенье, 19 апреля, православные будут отмечать Праздник Светлого Христова Воскресения. Однако службы в подмосковных храмах (как и в столичных) пройдут без прихожан. Московская епархия ввела временные ограничения на посещение храмов - чтобы избежать распространения коронавируса. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий попросил верующих молиться дома.

«Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились».

ИСТОЧНИК KP.RU