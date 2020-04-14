Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T23:32:57+03:00

Малый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Совсем скоро правительство России намерено представить пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Предположительно, об этом возможно будет объявлено уже в четверг, 16 апреля.

Сообщается, что это второй по счету пакет мер, его объем оценивается в 1 триллион рублей, пишет издание Forbes со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что правительство разрабатывает план действий для улучшения и стабилизации экономики государства по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самая «дорогая» мера в обсуждаемом плане - кредитная поддержка системообразующих предприятий. Малый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU