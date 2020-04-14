2020-04-14T23:32:57+03:00
Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей

Власти совсем скоро переставят меры по поддержке экономики
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Малый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублейМалый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Совсем скоро правительство России намерено представить пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Предположительно, об этом возможно будет объявлено уже в четверг, 16 апреля.

Сообщается, что это второй по счету пакет мер, его объем оценивается в 1 триллион рублей, пишет издание Forbes со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что правительство разрабатывает план действий для улучшения и стабилизации экономики государства по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самая «дорогая» мера в обсуждаемом плане - кредитная поддержка системообразующих предприятий. Малый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей
Рынки США растут на фоне оптимизма в отношении коронавируса
Будни самоизоляции в Италии: соседи придумали, как пить вместе
Уже 100 стран запросили у МВФ финансовую помощь
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров
В Эквадоре пожарный на лестнице-штурмовке устроил жителям настоящий концерт
Число умерших от коронавируса в США превысило 25 тысяч
ЕС планирует ослабить ограничения на экспорт защитного медснаряжения
Силовики Египта вступили в перестрелку с террористами в центре Каира
США проведут проверку на коронавирус всех сил "ядерной триады"
Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7
Полиция ведет перестрелку с террористами в центре Каира
В России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус
Роспотребнадзор на следующей недели запустит исследование иммунитета к коронавирусу
Назван симптом коронавируса, который указывает на смертельную опасность
Нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье может грозить уголовная ответственность
Попова: стабильный подъем заболевания коронавирусом в России позволяет лечить всех
Дефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будет
Цена нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за ситуации в Чернобыле
Вывозной рейс из Дели в Москву состоится 19 апреля
Газета «Комсомольская правда» выпустила второй спецвыпуск по борьбе с коронавирусом
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому