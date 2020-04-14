Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей
Совсем скоро правительство России намерено представить пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Предположительно, об этом возможно будет объявлено уже в четверг, 16 апреля.
Сообщается, что это второй по счету пакет мер, его объем оценивается в 1 триллион рублей, пишет издание Forbes со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что правительство разрабатывает план действий для улучшения и стабилизации экономики государства по поручению президента РФ Владимира Путина.
Самая «дорогая» мера в обсуждаемом плане - кредитная поддержка системообразующих предприятий. Малый и средний бизнес может получить более 100 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU