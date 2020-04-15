Число заболевших коронавирусом в России на 15 апреля 2020 достигло 21160

15 Апр 2020 2020-04-14T23:54:26+03:00

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 15 апреля 2020 года Фото: REUTERS

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 15 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 15 апреля 2020 года достигло 21160 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные региональными оперативными штабами по контролю за распространением инфекции.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 2808 или на 16%. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (13 002, +1489), Московская область (2315, +460), Санкт-Петербург (799, +121).

Более 150 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Республике Коми (305, +97), Нижегородской (292, +68) и Ленинградской (190, +35) областях, Краснодарском крае (215, +5).

Примерно с такой же динамикой изменяется число излечившихся от COVID-19: за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 236 или 17%. Общее число выздоровлений достигло 1709.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 173 человека. Число проведенных тестов превысило 1,4 млн.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в сутки проводится 90 тысяч исследований на коронавирус. Для сравнения, месяц назад в сутки делали лишь 2 тысячи тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU