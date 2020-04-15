Глава Минздрава рассказал, какие регионы "расслаблены" в период пандемии

15 Апр 2020 2020-04-15T00:49:49+03:00

Михаил Мурашко считает, что не все субъекты РФ готовы оказывать медпомощь в больших объемах

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Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что не все российские регионы готовы дать отпор новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в субъектах, где пока нет заболевших или зафиксированы единичные случаи, отмечается неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах.

- На данный момент мы видим, что там, где еще не пришла в полном формате коронавирусная инфекция, присутствует расслабленность, то есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах,- сказал Мурашко в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Также министр уточнил, что в России промышленность налаживает мощности производства средств индивидуальной защиты, некоторые из них закупаются дополнительно. Есть и те регионы, где запаса таких средств хватит лишь на несколько дней, туда в срочном порядке перебрасываются дополнительные маски и перчатки.

Глава ведомства утверждает, что уже сейчас создана специальная группа, которая мониторит субъекты РФ, чтобы не допустить дефицита и своевременно восполнять запасы всего необходимого для борьбы с covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU