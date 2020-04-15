2020-04-15T01:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020 превысило 13 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Ежедневно число инфицированных в Москве растетЕжедневно число инфицированных в Москве растетФото: REUTERS
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По состоянию на утро 15 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 13 002. Такие данные опубликованы на официальном сайте столичной мэрии. Цифры передает оперативный штаб по противодействию COVID-2019.

Все пациенты, у которых подтвердился диагноз, находятся под наблюдением врачей. Однако не все лежат в стационарах. Если болезнь протекает в легкой форме или вообще бессимптомно - отпускают на домашнее лечение с условием, что инфицированный будет соблюдать карантин. Состояние таких москвичей контролируют при помощи телемедицины. Проще говоря, по видеосвязи.

Также на 15 апреля с наблюдениям сняты свыше 1000 ранее зараженных. Их признали здоровыми. От вируса скончались 95 человек.

Ежедневно число инфицированных в Москве растет. В начале пандемии счет зараженных шел единицами, затем десятками и сотнями, то сегодня ежедневный прирост составляет свыше тысячи подтвержденных диагнозов.

Напомним, в Москве действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно только по уважительным причинам: съездить в магазин, аптеку, на работу, выгулять собаку, но не далее чем в 100 метрах от дома. Поход ко врачу также дает право покинуть квартиру. За нарушение предусмотрен штраф.

Однако с 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска. Пока только для поездок: неважно, на личном авто или общественном транспорте. Оформить его можно дистанционно на сайте мэрии, отправив SMS или позвонив в call-центр. Для поездок на работу пропуск действителен до конца месяца. Для разовых выездов - нужно оформлять каждый раз новый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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