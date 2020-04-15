Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 апреля 2020 года составило свыше 2,3 тысячи человек

15 Апр 2020 2020-04-15T01:03:48+03:00

Больше всего заболевших COVID-2019 живут в Люберцах, Красногорске, Мытищах и Одинцове Фото: REUTERS

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К утру 15 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 2315 случаев заболевания. Это подтвержденные случаи после серии анализов. Такие цифры приводит оперативный штаб по противодействию инфекции в Подмосковье.

С начала эпидемии в регионе скончались 24 человека. Выздоровевшими признали 75 человек. Они, кстати, также входят в общую статистику. Кстати, в Московской области провели уже свыше 70 тысяч тестов на коронавирус. Безусловно, в будущем цифра будет только расти.

Больше всего заболевших COVID-2019 живут в Люберцах, Красногорске, Мытищах и Одинцове. В маленьких муниципалитетах, где долго время вообще не было инфицированных, а затем изредка мелькали по одному человек в общей сводке, теперь по два, а то и пять заболевших в день.

Напомним, что в Московской области действует режим полной самоизоляции. Покидать дом можно только для поездок на работу - если ваше предприятие не закрыто указом губернатора, выхода в магазин, аптеку, ко врачу или для выгула питомца не далее чем в 100 метрах от места жительства.

С 15 апреля в Подмосковье начали действовать цифровые пропуска. Они необходимы всем, кто совершает поездки на личных авто или общественном транспорте и такси. Оформить их можно дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU