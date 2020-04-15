РЖД с 15 апреля отменяют 32 поезда дальнего следования

15 Апр 2020 2020-04-15T01:30:02+03:00

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"Российские железные дороги" со среды, 15 апреля, отменяют 32 поезда дальнего следования из-за ситуации с распространением коронавируса.

Сообщается, что в это связано и с тем, что спрос на поездки в период самоизоляции значительно сократился. Еще 32 поезда изменят частоту своего курсирования по стран.

- Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, - сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что решение о корректировке расписания или отмене поездов будет приниматься компанией при условии, если у поезда есть альтернатива другого состава на маршруте и спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами рассматривается вариант введения планируется ввести дополнительные остановки для транзитных поездов. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативу железнодорожного сообщения нельзя, то курсирование поездов будет сохранено.

ИСТОЧНИК KP.RU