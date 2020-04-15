2020-04-15T02:10:11+03:00
Экономика

На Украине ввели пошлины на уголь из России в размере 65%

Соответствующие изменения были внесены 18 марта
Юлия КЕКОВА
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На Украине ввели пошлины на уголь из России в размере 65%На Украине ввели пошлины на уголь из России в размере 65%Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Власти Украине ввели пошлины на каменный уголь, поставляемый из России за исключением антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии, в размере 65%.

Решение правительства страны о введении спецпошлины было рассмотрено и внесено 18 марта в постановление "Вопросы внедрения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из РФ" от 17 июля 2019 года, а с 15 апреля оно вступило в силу.

Ранее сообщалось, что эта пошлина с 1 апреля будет применяться как в отношении угля, так и в отношении электроэнергии из РФ. Позже из обнародованного решения стало известно, что спецпошлина на уголь начнет действовать только со среды, 15 апреля, пишет ТАСС.

В прошлом году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего за 2019 год на Украину было импортировано угля на 2,8 миллиардов долларов.

С 1 января 2016 года после вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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