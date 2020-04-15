Стало известно число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

15 Апр 2020 2020-04-15T02:21:34+03:00

Примерно у 50% россиян болезнь протекает без явных признаков

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Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала о числе людей, которые являются переносчиками коронавируса. Это означает, что у инфицированных болезнь может протекать без симптомов.

По ее словам, в ряде регионов страны количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.

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ИСТОЧНИК KP.RU