Стало известно число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Примерно у 50% россиян болезнь протекает без явных признаков
Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала о числе людей, которые являются переносчиками коронавируса. Это означает, что у инфицированных болезнь может протекать без симптомов.
По ее словам, в ряде регионов страны количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
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ИСТОЧНИК KP.RU