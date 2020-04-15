Forbes: состояние главы Amazon за день увеличилось на 6,4 миллиардов долларов
Джефф Безос разбогател из-за рекордного роста стоимости акций компании
Состояние главы американской корпорации Amazon за сутки выросло на 6,4 миллиардов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос всего за сутки разбогател на 6,4 миллиардов долларов. До этого его состояние оценивалось как состояние богатейшего в мире человека.
Сообщается, что доход Безоса вырос из-за рекордного роста стоимости акций компании.Об этом на своем сайте сообщает журнал Forbes.
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ИСТОЧНИК KP.RU