Ученые подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

15 Апр 2020 2020-04-15T04:42:19+03:00

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Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным исследования, лекарство способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме. Изначально препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, поскольку структура РНК этих заболеваний схожа с коронавирусом.

Теперь ученым необходимо провести еще ряд испытаний, в частности на людях, сообщается в опубликованном в Journal of Biological Chemistry исследовании.

Ранее сайт kp.ru писал, что в США провели первое в мире испытание на человеке. Вакцину от covid-19 довелось испробовать 44-летней женщине. По ее словам, процедура введения лекарства схожа с обычным уколом от гриппа. Однако теперь она будет находиться под наблюдением врачей до 2021 года.

Напомним, согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU