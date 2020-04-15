В Южной Корее начались парламентские выборы в разгар эпидемии COVID-19

15 Апр 2020 2020-04-15T04:56:18+03:00

Республика стала одной из немногих стран, которые решились провести общенациональные выборы в условиях эпидемии

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В Республике Корея начались одни из первых в мире общенациональных выборов в условиях глобальной пандемии коронавируса.

Всего в стране открыто 14 тысяч избирательных участков, на которых голосование проводится с соблюдением необходимых мер личной безопасности и гигиены. Все присутствующие обязаны носить маски, использовать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, а также пройти процедуру измерения температуры перед входом в здание.

Республика Корея стала одной из немногих стран, которые решились провести общенациональные выборы в условиях эпидемии COVID-19. В основном власти предпочитают переносить голосование на более поздние сроки после окончания пандемии.

В настоящий момент в стране зафиксировано более 10 тысяч случаев коронавируса, 222 человека скончались из-за болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU