Введенная в кому из-за коронавируса женщина родила ребенка
Женщина из американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, пока находилась в искусственной коме. В больнице женщина проходила лечение от коронавируса, где у нее был выявлен положительный тест на covid-19.
Сообщается, что на момент поступления в медучреждение 27-летняя Анджела Примаченко находилась на 33 акушерской неделе беременности (примерно 7-8 месяц), пишет издание The Mirror.
Симптомы заболевания усиливались, а состояние здоровья девушки ухудшалось. Врачи приняли решение ввести роженицу в искусственную кому.
За то время, которое Анджела провела в коме, она родила ребенка. Девочка появилась на свет здоровая, сейчас она находится под присмотром врачей в отделении реанимации. Анализы малышки на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.
Напомним, сайт kp.ru писал, как женщина скончалась на похоронах своей матери, умерший от covid-19. Причиной ее смерти стали глубокие сердечные переживая в связи с утратой.
ИСТОЧНИК KP.RU