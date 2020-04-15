Введенная в кому из-за коронавируса женщина родила ребенка

15 Апр 2020 2020-04-15T05:42:19+03:00

На момент поступления в медучреждение 27-летняя девушка находилась на 33 акушерской неделе беременности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Женщина из американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, пока находилась в искусственной коме. В больнице женщина проходила лечение от коронавируса, где у нее был выявлен положительный тест на covid-19.

Сообщается, что на момент поступления в медучреждение 27-летняя Анджела Примаченко находилась на 33 акушерской неделе беременности (примерно 7-8 месяц), пишет издание The Mirror.

Симптомы заболевания усиливались, а состояние здоровья девушки ухудшалось. Врачи приняли решение ввести роженицу в искусственную кому.

За то время, которое Анджела провела в коме, она родила ребенка. Девочка появилась на свет здоровая, сейчас она находится под присмотром врачей в отделении реанимации. Анализы малышки на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.

Напомним, сайт kp.ru писал, как женщина скончалась на похоронах своей матери, умерший от covid-19. Причиной ее смерти стали глубокие сердечные переживая в связи с утратой.

ИСТОЧНИК KP.RU