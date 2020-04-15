В ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек
Серьезное ДТП на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь унесло жизни 11 человек. Еще пять человек получили различные травмы.
Сообщается, что авария произошла в 05:30 по местному времени (00:30 мск) на участке шоссе № 503, пишет издание "Суньхуа".
В интернете стали появляться видеозаписи смертельного столкновения. На кадрах видно, что участниками аварии стали как минимум три транспортных средства - микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. После сильного удара в результате ДТП произошло возгорание.
В настоящее время все детали и причины произошедшего выясняют сотрудники китайской полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU