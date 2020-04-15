15 Апр 2020 2020-04-15T06:05:31+03:00

В ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участниками аварии на шоссе стали по меньшей мере три транспортных средства

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Серьезное ДТП на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь унесло жизни 11 человек. Еще пять человек получили различные травмы.

Сообщается, что авария произошла в 05:30 по местному времени (00:30 мск) на участке шоссе № 503, пишет издание "Суньхуа".

В интернете стали появляться видеозаписи смертельного столкновения. На кадрах видно, что участниками аварии стали как минимум три транспортных средства - микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. После сильного удара в результате ДТП произошло возгорание.

В настоящее время все детали и причины произошедшего выясняют сотрудники китайской полиции.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU