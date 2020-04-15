2020-04-15T07:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 15 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на утро 15 апреляПоследние новости на утро 15 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны 1 694 человека. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил точно также, как и во всем мире. С начала эпидемии российские медики провели уже более 1,4 миллиона тестов на covid-19.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Московской области начал действовать пропускной режим. Теперь передвигаться по улицам можно только со специальными кодами. Сообщалось, что всего власти получили более 3 миллионов заявок на спецпропуска, миллион из них были анулированы. Оформить пропуск в Москве можно на портале правительства mos.ru. В регионе - на сайте uslugi.mosreg.ru.

Такие меры необходимы, чтобы сократить риски распространения болезни в столице и регионе. Граждан призывают выходить на улицу только в случае особой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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