15 Апр 2020 2020-04-15T07:02:17+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек. В столице за сутки количество летальных случаев возросло на 11.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией уточняет, что скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания.

Всего в России число умерших по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 176 человек.

Граждан призывают соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без необходимости. Также с 15 апреля в Москве и Московской области начал действовать пропускной режим. Сайт kp.ru писал как и где их можно получить.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса. По мнению эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаила Лебедева, COVID-19 имеет естественное, то есть природное, происхождение. В качестве главного аргумента он привет высокую скорость распространения инфекции, которая за несколько месяцев охватила практически все страны земного шара.

ИСТОЧНИК KP.RU