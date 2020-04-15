Проезд в нью-йоркских автобусах временно будет бесплатным

15 Апр 2020 2020-04-15T07:34:16+03:00

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Проезд в городских автобусах Нью-Йорка стал бесплатным. Такое решение приняла MTA - компания-оператор общественного транспорта города.

Оно было продиктовано заботой о здоровье водителей. Платежный терминал для оплаты проезда в нью-йоркских автобусах расположен рядом с водительским креслом, которое не отделено со всех сторон какими-либо специальными перегородками от пассажирского салона. В условиях эпидемии такие условия работы стали для водителей небезопасными.

В результате было принято решение о временной отмене обязательного правила входа в автобусы только через переднюю дверь и блокировке первых двух рядов мест для пассажиров в салоне с тем, чтобы создать дистанцию между водителем и пассажирами. Бесплатный режим проезда действует и на экспериментальных линиях SBS, в автобусы которых посадка ранее осуществлялась через все двери, а оплата проезда производилась через терминалы, расположенные рядом с остановками.

Проезд в метро продолжает оставаться платным. Стоимость разовой поездки на метро или в автобусе в Нью-Йорке составляет $2.75.

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ИСТОЧНИК KP.RU