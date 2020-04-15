2020-04-15T08:03:20+03:00
В мире

Госдеп отчитался об эвакуации из разных стран мира 62 тыс. граждан США

Цифры озвучены на брифинге внешнеполитического ведомства США
Алексей ОСИПОВ
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В ближайшие дни внешнеполитическое ведомство США намерено осуществить эвакуацию в Америку еще порядка 15000 согражданВ ближайшие дни внешнеполитическое ведомство США намерено осуществить эвакуацию в Америку еще порядка 15000 согражданФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По состоянию на текущий момент, Соединенные Штаты эвакуировали порядка 62000 граждан США из 107 стран мира. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

Начиная с 29 января Госдеп скоординировал и обеспечил вывоз 560 авиарейсами тех, кто изъявил желание эвакуироваться в Штаты.

Более 30000 человек были вывезены из стран Центральной и Южной Америки, порядка 10000 – с Африканского континента, еще 5000 – из региона Южной и Центральной Азии.

Процесс эвакуации продолжается и является для граждан США и обладателей ПМЖ (грин-кард) добровольным. Приоритет отдается находящимся в группе риска заражением COVID-19 и семьям с несовершеннолетними детьми. Перед полетом каждый подписывает обязательство возместить правительству стоимость перевозки.

В ближайшие дни внешнеполитическое ведомство США намерено осуществить эвакуацию в Америку еще порядка 15000 сограждан. Все американские посольства и консульства, за исключением расположенных в российском Владивостоке и китайском Ухане, продолжают работу.

В некоторых странах мира, таких как Мексика и Израиль, на постоянной или временной основе одномоментно находятся сотни тысяч обладателей американских паспортов.

США существенно сократили международное пассажирское авиасообщение, но не прекратили его совсем, что для многих американцев упрощает процесс возврата на родину. Въезд для иностранцев в США продолжает оставаться пока закрытым в рамках борьбы с распространением эпидемии COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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