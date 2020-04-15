2020-04-15T08:27:34+03:00
Экономика

Министр энергетики Саудовской Аравии назвал семейными отношения с Россией

Он отметил, что "развода не планируется"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Саудовский принц назвал отношения с Россией семейнымиСаудовский принц назвал отношения с Россией семейнымиФото: REUTERS
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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман сказал в интервью Bloomberg TV, что отношения между Россией и Саудовской Аравией были не простыми в начале марта на фоне разногласий по вопросу сделки ОПЕК+.

- Как и в любой семье, у нас случаются разногласия. Но мы всегда разрешаем эти вопросы, и они делают нашу семью только крепче. Извините, если разочарую, но у нас не планируется развода с Россией, - сообщил саудовский принц.

Он также сообщил, что крупные экспортёры нефти среди стран G20 смогут сократить нефтедобычу до 7 миллионов баррелей в сутки из общего для всемирного рынка запланированного сокращения в 20 миллионов баррелей в сутки. Однако подробности будут озвучены Международным энергетическим агентством в ежемесячном отчёте по рынку нефти в среду, 15 апреля, добавил Абдель Азиз бен Сальман.

- Реальный объем того, что мы сократим, будет гораздо больше того, что озвучено. Только ОПЕК+ снизит на 12,5 млн баррелей в сутки, если считать снижение от сегодняшних уровней в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, - отметил глава саудовского Минэнерго и добавил, что участвовавшие в конференции страны G20 сократят нефтедобычу в общей сложности на порядка 19,5 миллионов баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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