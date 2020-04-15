Коронавирус в Италии, последние новости на 15 апреля 2020: общее число заболевших достигло 162 тысяч
Последние новости о коронавирусе в Италии на 15 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших достигло отметки в 162 488, скончались от инфекции 21 067 человек, а выздоровели - 37 130 человек.
Италия оказалась не готова к эпидемии - в стране образовался дефицит масок и антисептика, мест в медицинских учреждениях для заболевших инфекцией не хватало. Некоторые страны направили Италии в помощь гуманитарные грузы, а также отправили на подмогу своих медиков. На текущий момент прирост зараженных инфекцией замедлился, но неизвестно, пройден ли пик заболеваемости.
В стране все еще введен режим ЧС до 31 июля. Местным жителям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Все развлекательные, культурные и спортивные центры давно закрыты. Улицы патрулируют карабинеры, всех нарушителей карантина сразу штрафуют.
Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 15 апреля 2020 года, то накануне в сети появилось видео о буднях самоизоляции в стране. Жители соседних домов одного из городов Италии вышли на балконы и при помощи палок с креплениями чокнулись бокалами. Тем самым они и время хорошо провели, и сохранили социальную дистанцию.
Конечно, сидеть целыми днями дома тяжело, поэтому все развлекаются как могут. А некоторые даже нарушают закон. В Риме, например, 60-летняя местная жительница решила выгулять свою домашнюю черепаху. Но ее заметил патруль карабинеров. Они оштрафовали владелицу черепахи и отправили ее домой.
Будни самоизоляции в Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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