2020-04-15T09:06:17+03:00
Экономика

Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте

Продавцы столкнулись с тем, что спрос вскоре упал на 30 процентов
Елена АКИМОВА
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Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных в мартеРитейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных в мартеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ритейлеры стали тратить больше средств на утилизацию продуктов. Товар, закупленный в марте во время всплеска спроса, так и остался на складах. Теперь же перед продавцами стоит вопрос повышенных трат на уничтожение скоропортящихся продуктов.

Только за март допрасходы компаний составили 1,4 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Многие продавцы настаивают, что готовы направить товары на благотворительность, но для этого власти должны легализовать данную возможность.

- 15–16 марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом в столице — москвичи первыми в стране начали активно закупать продукты и товары впрок, - рассказывает Ильи Власенко.

Торговые запасы сделали внушительные запасы, чтобы не допустить перебоев с поставками. Этот шаг должен был стать защитой от дефицита, если резкий скачок продаж повторится. Но спустя две недели спрос сократился на 30 процентов. В итоге, сети столкнулись с тем, что им приходится списывать все больше продукции с коротким сроком годности.

Пока направлять на благотворительность товары с истекающим сроком годности нельзя. Компании должны уплачивать налоги с этих партий, как будто они были проданы. Если налоги будут отменены, то продуты можно будет направлять нуждающимся. Сами ритейлеры заинтересованы именно в такой схеме, чтобы сократить расходы на благотворительность.

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что считают возможным использовать в благотворительных целях товары, которые соответствуют ветеринарным и фитосанитарным требованиям.

Тем временем введенные властями Индии и Кении ограничительные меры на фоне распространения коронавируса привели к тому, что с прилавков магазинов может исчезнуть чай, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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