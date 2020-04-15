2020-04-15T09:50:46+03:00
В мире

Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу

По данным дипмиссии, обоснование ликвидации мемориала в Праге подготовила фирма Squire Patton Boggs
Ася КУЗНЕЦОВА
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3 апреля в столице Чехии снесли памятник советскому маршалу, одному из освободителей Праги в 1945 году, Ивану Коневу3 апреля в столице Чехии снесли памятник советскому маршалу, одному из освободителей Праги в 1945 году, Ивану КоневуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Согласно данным посольства России в США, доклад, в котором было обосновано решение о сносе памятника советском маршалу Ивану Коневу в Праге, было подготовлено американской компанией Squire Patton Boggs.

- По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs, - приводит слова российского посла в США Анатолия Антонова его пресс-служба на своей странице в Facebook.

Антонов также отметил, что на запросы посольства представителям Squire Patton Boggs в Вашингтоне ответа не поступило.

- По всей видимости, им есть, что скрывать, - считает дипломат.

Он также отметил, что надеется на установление степени "участия данной компании в вандализме".

Напомним, 3 апреля в столице Чехии снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Он был одним из освободителей Праги в 1945 году.

За сохранение монумента выступали как граждане Чехии, так и президент страны Милош Земан. Однако право снести монумент остаётся за руководством района, где он расположен.

Российский министр обороны Сергей Шойгу попросил чешского коллегу Лубомира Метнара передать памятник России как можно скорее.

Затем помощник президента Владимир Мединский передал Следственному Комитету фамилии причастных к осквернению монумента советскому полководцу, а глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника "циничным и возмутительным".

ИСТОЧНИК KP.RU

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