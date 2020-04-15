Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России

15 Апр 2020 2020-04-15T10:07:56+03:00

Мошенник стали все чаще примерять белые халаты и пытаться нажиться на доверчивых пенсионерах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса заставляет перестраивать свою жизнь не только законопослушных граждан, но и мошенников. Они учли все происходящее и стали предлагать россиянам сомнительные медицинские услуги.

Один из случаев был зарегистрирован недавно в Москве. К пенсионеру пришли врачи, представившиеся кардиологами от Мосгорздрава. Мужчине померили давление и сделали кардиограмму, а после попросили показать лекарства, которые он принимает.

Назначенный ранее препарат медики раскритиковали и рекомендовали другое лекарство, а еще за «17 тыс. в год мы вас прикрепляем и каждый месяц обслуживаем на дому». Денег у мужчины не оказалось, и гости в белых халатах предложили перевести деньги на карту, а когда и здесь получили отказ, то покинули квартиру пенсионера.

Многие рассказывают в соцсетях, кто пенсионерам звонят врачи и сообщают о плановом визите. Но стоит пожилому человеку позвонить в поликлинику, чтобы уточнить эту информацию, лже-доктора переносят свой визит.

Еще один способ – это попытка убедить человека, что у него обнаружены опасные заболевания.

- Доверчивые граждане соглашались на покупку, после чего к ним приезжал сообщник подозреваемого. Он передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил, — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк "Дни.ру".

Недавно аналогичную схему мошенники попытались разыграть с одинокой пенсионеркой. Женщину убедили в необходимости лечения и попросили более полумиллиона рублей. Пенсионерка отправилась в банк и сняла необходимую сумму, а после договорилась о встрече с курьером в районе Митино. К тому моменту подоспели полицейские и задержали мужчину.

— Обязательных обходов врачей нет, в том числе кардиологов. Если вы никого не вызывали, к вам не должен никто приходить. Если вы сомневаетесь, пришел ли к вам волонтер или мошенник, лучше позвонить по телефону волонтерского штаба: +7 (495) 633-63-83 либо по номеру Центра социального обслуживания населения по району проживания. Волонтеры оказывают услуги по выгулу собак, доставке продуктов, берут только наличные и приносят сдачу с чеком, — рассказал «Известиям» председатель координационного совета московского отделения «Росволонтер» Леонид Трусов.

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков отметил, что базы данных, которые используют мошенники, были украдены по линии соцзащиты и теперь используются в различных мошеннических схемах.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о шести самых популярных уловках, с помощь которых мошенники обманывают россиян во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU