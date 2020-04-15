2020-04-15T10:31:40+03:00
Экономика

Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний

Обращение в надзорное ведомство направило Общероссийское объединение пассажиров
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Генпрокуратуру просят помочь разобраться с возвратом денег за билеты от авиакомпанийГенпрокуратуру просят помочь разобраться с возвратом денег за билеты от авиакомпанийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В общероссийском обществе пассажиров предложили проверить авиакомпании, предлагающие пассажирам «сертификаты на полеты» вместо денег. Соответствующее обращение общественники направили в Генеральную прокуратуру на имя главы ведомства Игоря Краснова.

Согласно 108-й статьи Воздушного кодекса авиакомпании должны были вернут пассажирам средства. Вместо этого предлагают учесть внесенную сумму во время других перелетов. Именно это вызывает возмущение общественников, так как в законодательстве России отсутствует определение сертификатов на полеты.

Многим гражданам страны сегодня нужны именно деньги, так как они оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса.

- Прошу Вас провести проверку в отношении авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, которые нарушают законодательство, отказывая пассажирам в возврате средств за отменённые рейсы, — говорится в документе, подписанным председателем организации Ильёй Зотовым.

Пока о реакции официального ведомства не сообщается, пишет NEWS.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о выдаче сертификатов со стороны авиакомпаний. Это поможет перевозчикам избежать банкротств в сложившихся условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
В России остался всего один регион, где нет коронавируса
28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Курс рубля на 15 апреля 2020 года: доллар 73,45 рубля, евро - 80,57 рубля
Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России
Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса
Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек