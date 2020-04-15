Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
В общероссийском обществе пассажиров предложили проверить авиакомпании, предлагающие пассажирам «сертификаты на полеты» вместо денег. Соответствующее обращение общественники направили в Генеральную прокуратуру на имя главы ведомства Игоря Краснова.
Согласно 108-й статьи Воздушного кодекса авиакомпании должны были вернут пассажирам средства. Вместо этого предлагают учесть внесенную сумму во время других перелетов. Именно это вызывает возмущение общественников, так как в законодательстве России отсутствует определение сертификатов на полеты.
Многим гражданам страны сегодня нужны именно деньги, так как они оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса.
- Прошу Вас провести проверку в отношении авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, которые нарушают законодательство, отказывая пассажирам в возврате средств за отменённые рейсы, — говорится в документе, подписанным председателем организации Ильёй Зотовым.
Пока о реакции официального ведомства не сообщается, пишет NEWS.ru.
Ранее сайт kp.ru писал о выдаче сертификатов со стороны авиакомпаний. Это поможет перевозчикам избежать банкротств в сложившихся условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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