Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний

15 Апр 2020 2020-04-15T10:31:40+03:00

Генпрокуратуру просят помочь разобраться с возвратом денег за билеты от авиакомпаний Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В общероссийском обществе пассажиров предложили проверить авиакомпании, предлагающие пассажирам «сертификаты на полеты» вместо денег. Соответствующее обращение общественники направили в Генеральную прокуратуру на имя главы ведомства Игоря Краснова.

Согласно 108-й статьи Воздушного кодекса авиакомпании должны были вернут пассажирам средства. Вместо этого предлагают учесть внесенную сумму во время других перелетов. Именно это вызывает возмущение общественников, так как в законодательстве России отсутствует определение сертификатов на полеты.

Многим гражданам страны сегодня нужны именно деньги, так как они оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса.

- Прошу Вас провести проверку в отношении авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, которые нарушают законодательство, отказывая пассажирам в возврате средств за отменённые рейсы, — говорится в документе, подписанным председателем организации Ильёй Зотовым.

Пока о реакции официального ведомства не сообщается, пишет NEWS.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о выдаче сертификатов со стороны авиакомпаний. Это поможет перевозчикам избежать банкротств в сложившихся условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU