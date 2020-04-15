2020-04-15T11:07:11+03:00
Общество

Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей

А еще 75% верят, что смогут отдохнуть осенью
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Россияне рассчитывают на заграничный отпуск до конца годаРоссияне рассчитывают на заграничный отпуск до конца годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Большинство россиян верят, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменят до конца года. Такие результаты показал опрос, проведенный крупнейшим сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Оказалось, что 25,9% россиян верят, что все ограничения в мире будут сняты уже летом и у них получится уехать отдыхать в другую страну. Однако большинство опрошенных - 74,1% респондентов - считают, что у них получится отравиться в отпуск только осенью.

Почти все опрошенные (96%) отметили, что режим самоизоляции завершится позже мая. При этом 83,2% респондентов добавили, что они ответственно соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, пишет RT.

Боле 88% опрошенных рассказали, что период самоизоляции они соблюдают у себя дома, а вот еще 11% уехали на это время за город и временно живут на даче.

Всего в опросе приняли участие порядка 2,4 тысячи респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
Основной период сдачи ГИА пройдёт с 8 июня по 31 июля
Шестидневка и отменить майские: россияне готовы отработать вынужденные каникулы
В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей заражённых коронавирусом
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей
Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
В России остался всего один регион, где нет коронавируса
28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
Генпрокуратуре предложили проверить выдачу «сертификатов за полеты» от авиакомпаний
Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Курс рубля на 15 апреля 2020 года: доллар 73,45 рубля, евро - 80,57 рубля
Пандемия коронавируса спровоцировала волну медицинских мошенничеств в России
Собянин перечислил меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса
Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника маршалу Коневу
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек