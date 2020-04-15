Опрос: Четверть россиян продолжают рассчитывать на летний отпуск за границей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:07:11+03:00

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Большинство россиян верят, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменят до конца года. Такие результаты показал опрос, проведенный крупнейшим сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Оказалось, что 25,9% россиян верят, что все ограничения в мире будут сняты уже летом и у них получится уехать отдыхать в другую страну. Однако большинство опрошенных - 74,1% респондентов - считают, что у них получится отравиться в отпуск только осенью.

Почти все опрошенные (96%) отметили, что режим самоизоляции завершится позже мая. При этом 83,2% респондентов добавили, что они ответственно соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, пишет RT.

Боле 88% опрошенных рассказали, что период самоизоляции они соблюдают у себя дома, а вот еще 11% уехали на это время за город и временно живут на даче.

Всего в опросе приняли участие порядка 2,4 тысячи респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU