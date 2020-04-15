2020-04-15T11:11:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Среди новых инфицированных 5% - дети
Ксения АНУФРИЕВА
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Заболевшие москвичи и люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.Заболевшие москвичи и люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в российской столице диагностировали 1774 новых случая заражения COVID-19, количество больных достигло отметки в 14 776 человек. При этом около половины новых зараженных являются молодыми пациентами, сообщает оперативный штаб 15 апреля.

Новые зараженные коронавирусом в Москве:

43% — от 18 до 45 лет

37% — от 46 до 65 лет

11% — от 66 до 80 лет

4% — старше 80 лет

5% — дети

Заболевшие москвичи и люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей. До мая в столице введен режим обязательной самоизоляции: покидать жилище можно только в случае крайней необходимости, а ездить по городу на личном или общественном транспорте разрешено при наличии специальных цифровых пропусков. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, для чего нужны электронные пропуска, как жители Москвы и Подмосковья могут их оформить и что нужно сделать, что пропуск не был аннулирован.

Власти Москвы обеспечивают выполнение всех мер, чтобы не допустить дальнейшее распространения инфекции. В России теперь остался только один регион, где медики не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

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