Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой

15 Апр 2020 2020-04-15T13:04:08+03:00

Ситуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. Фото: Александр АСТАФЬЕВ / ТАСС

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что пока что вся система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.

Ситуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. При этом число россиян, которые прошли успешное лечение и выписались из больниц, также увеличивается.

- Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. В первую очередь лечение должны получать пациенты с тяжелой формой заболевания, - отметил премьер-министр России.

Глава правительства подчеркнул, что в субъектах России необходимо оснастить дополнительным оборудованием более половины коек, в некоторых больницах нужно установить кислородные станции и аппараты искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU