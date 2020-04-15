Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
Председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что пока что вся система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
Ситуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. При этом число россиян, которые прошли успешное лечение и выписались из больниц, также увеличивается.
- Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. В первую очередь лечение должны получать пациенты с тяжелой формой заболевания, - отметил премьер-министр России.
Глава правительства подчеркнул, что в субъектах России необходимо оснастить дополнительным оборудованием более половины коек, в некоторых больницах нужно установить кислородные станции и аппараты искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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