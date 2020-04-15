2020-04-15T13:04:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой

Многие больницы необходимо оснастить дополнительным оборудованием
Ксения АНУФРИЕВА
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Ситуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. Фото: Александр АСТАФЬЕВ / ТАСССитуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. Фото: Александр АСТАФЬЕВ / ТАСС
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил, что пока что вся система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.

Ситуация с пандемией в стране, по словам Мишустина, остается непростой, количество инфицированных продолжает расти. При этом число россиян, которые прошли успешное лечение и выписались из больниц, также увеличивается.

- Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно их распределить. В первую очередь лечение должны получать пациенты с тяжелой формой заболевания, - отметил премьер-министр России.

Глава правительства подчеркнул, что в субъектах России необходимо оснастить дополнительным оборудованием более половины коек, в некоторых больницах нужно установить кислородные станции и аппараты искусственной вентиляции легких.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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