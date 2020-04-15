Вологодчина получит 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце

15 Апр 2020 2020-04-15T12:26:51+03:00

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Строительство моста протяженностью более одного километра и 7-километрового подхода началось в 2019 году. Проект, рассчитанный до 2022 года, разбит на 4 пусковых комплекса. Сейчас готовность объекта составляет чуть более 18%, работы ведутся на обоих берегах, завершается обустройство опор. На продолжение работ региону требовалось 4,5 миллиарда рублей, принятое решение полностью покроет дефицит без ущерба региональной казне, сообщил губернатор области Олег Кувшинников по итогам совещания с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Обсуждение состоялось по видеоконференцсвязи, в связи с пандемией коронавируса.

«Речь шла о продолжении строительства обхода Вологды, возведения моста в Череповце, ремонта опорной сети дорог, о передаче в федеральную собственность двух региональных трасс и обновлении парка автотранспорта. Сегодня нам подтвердили все запланированные проекты. Объем финансирования беспрецедентный, такой поддержки регион не получал никогда», – отметил Губернатор Олег Кувшинников.

Также одобрено участие региона в важном проекте правительства РФ. До 2024 года Вологодская область получит 2,4 млрд рублей на ремонт мостов. По словам Олега Кувшинникова, это позволит капитально ремонтировать по 5-6 аварийных мостов ежегодно. Первые шесть мостов отремонтируют уже этом году.

За счет федеральных средств будут ремонтироваться и содержаться две протяженные трассы региона. Одна из них Крестцы – Окуловка – Боровичи – Устюжна протяженностью 255 километров 9 апреля уже передана в федеральную собственность, другая протяженностью 660 км Чекшино – Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг – Котлас – Куратово будет передана федералам в этом году.

Также Вологодчина продолжит участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги». В этом году по этому нацпроекту в регионе отремонтируют 320 км дорог, включая 21 улицу в Вологде и Череповце и 23 региональные дороги.