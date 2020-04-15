2020-04-15T12:26:51+03:00
Общество

Вологодчина получит 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце

Федеральное финансирование позволит сдать мост через реку Шексну к осени 2022 года
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Строительство моста протяженностью более одного километра и 7-километрового подхода началось в 2019 году. Проект, рассчитанный до 2022 года, разбит на 4 пусковых комплекса. Сейчас готовность объекта составляет чуть более 18%, работы ведутся на обоих берегах, завершается обустройство опор. На продолжение работ региону требовалось 4,5 миллиарда рублей, принятое решение полностью покроет дефицит без ущерба региональной казне, сообщил губернатор области Олег Кувшинников по итогам совещания с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Обсуждение состоялось по видеоконференцсвязи, в связи с пандемией коронавируса.

«Речь шла о продолжении строительства обхода Вологды, возведения моста в Череповце, ремонта опорной сети дорог, о передаче в федеральную собственность двух региональных трасс и обновлении парка автотранспорта. Сегодня нам подтвердили все запланированные проекты. Объем финансирования беспрецедентный, такой поддержки регион не получал никогда», – отметил Губернатор Олег Кувшинников.

Также одобрено участие региона в важном проекте правительства РФ. До 2024 года Вологодская область получит 2,4 млрд рублей на ремонт мостов. По словам Олега Кувшинникова, это позволит капитально ремонтировать по 5-6 аварийных мостов ежегодно. Первые шесть мостов отремонтируют уже этом году.

За счет федеральных средств будут ремонтироваться и содержаться две протяженные трассы региона. Одна из них Крестцы – ОкуловкаБоровичиУстюжна протяженностью 255 километров 9 апреля уже передана в федеральную собственность, другая протяженностью 660 км Чекшино – Тотьма – Нюксеница – Великий УстюгКотлас – Куратово будет передана федералам в этом году.

Также Вологодчина продолжит участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги». В этом году по этому нацпроекту в регионе отремонтируют 320 км дорог, включая 21 улицу в Вологде и Череповце и 23 региональные дороги.

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