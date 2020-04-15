Песков: заторы в метро из-за проверки пропусков - результат недисциплинированности

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:03+03:00

Представитель Кремля призвал не делать выводы на основе первого утра в новом режиме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очереди на входах в станции московского метро, образовавшиеся утром 15 апреля после введения пропусков для поездок по городу.

Песков назвал их результатом недисциплинированности москвичей по соблюдению режима самоизоляции. Он также отметил, что нарушения горожанами введённых правил вынудило власти ввести режим пропусков для перемещений по городу.

В Кремле также почитали неправильным делать выводы на основе первого утра работы пропускной системы в "гигантском городе" и призвали горожан "стремиться помочь работе этой системы", поскольку "это в наших общих интересах".

- Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же проблема в недисциплинированности. Мы надеемся, что всё наладится, - добавил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве при входе на станции метро образовались заторы утром в среду, 15 апреля, из-за проверок цифровых пропусков, оформлять которые стало возможным с 13 апреля. Обязательным наличие пропуска стало с сегодняшнего дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773224" frameborder="0"></iframe> На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU