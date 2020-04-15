Песков объяснил слова Путина о задействовании Минобороны против коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин имел в виду военных врачей, когда призвал задействовать опыт и возможности Минобороны в борьбе с коронавирусом.
- Когда Путин говорил о возможности задействовать против коронавируса средства Минобороны, он имел в виду военных врачей, а не солдат на улицах, - объяснил Песков.
Напомним, 13 апреля президент Путин сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, что военнослужащие Минобороны эффективно помогают коллегам за границей бороться с коронавирусом.
При этом президент отметил, что у сотрудники ведомства приобретут опыт, который надо будет применить и иметь в виду, что потенциал Минобороны также может быть задействован при необходимости.
- У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать, но иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь, - сказал Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU