Генерал спрогнозировал возможность ответного удара после украинских угроз

15 Апр 2020 2020-04-15T13:38:39+03:00

Эксперт уверен, что слова Украины о возможном ударе по ростовскому НПЗ расходятся с техническими возможностями страны Фото: YouTube

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Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал заявление директора Павлоградского химзавода на Украине о возможности нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

-Когда ситуация доходит до пика – она превращается в абсурд. Украина со своими явными и завуалированными угрозами уже давно не вызывает никаких эмоций, - комментирует сайт mk.ru Липовой.

Про систему «Ольха», которая чисто теоретически может быть применена для нанесения удара, эксперт говорит это 300-мм ракетный снаряд, созданный на основе «Смерча». А «высокоточных орудий у Украины нет и быть не может. Поэтому все заявления о точечных ударах – не более чем показная бравада».

В целом слова про вооруженный конфликт Украины и России напоминают герою РФ «пьяные танцы у берлоги с медведем: дразнить весело, а трогать – страшно».

- Весь мир и сама Украина в курсе, что при первом же запуске ракет на территорию любого региона Российской Федерации российская армия ответит адекватно и жестко. Настолько, что «дразнить медведя» больше будет некому, - заключил эксперт.

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил изданию censor.net., что на возможные агрессивные действия соседней страны Украина может ответить ударом реактивной системы залпового огня «Ольха».

В Совете Федерации осудили подобные заявления с украинской стороны, а доктор военных наук Константин Сивков вовсе заключил, что нанести обещанный удар не выйдет из-за отсутствия технических возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU