Постпредство России прокомментировало решение США остановить финансирование ВОЗ
Постпредство Российской Федерации прокомментировало сложившуюся ситуацию со Всемирной организацией здравоохранения после отмены финансирования со стороны США. Инцидент прокомментировал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
- Обвинения с американской стороны выглядят лицемерно. Они политически ангажированы несостоятельны. Соединенные Штаты во многом определяют работу ВОЗ, им не следует снимать с себя ответственность, - заявил постпред России на конференции 15 апреля.
По мнению представителя страны, это решение наносит значительный урон организации, которая играет одну из ведущих ролей в борьбе с коронавирусной инфекцией. ВОЗ с самого начала пандемии всеми силами действовала в рамках мандата на основе имеющихся научных данных, помогая победить инфекцию.
Геннадий Гатилов напомнил, что США является крупнейшим донором Организации, а представители страны находятся во всех отделах Секретариата, включая высший эшелон, в комитетах экспертов, в том числе в Комитете по ЧС в области здравоохранения.
- Рассуждать о том, что ВОЗ что-то скрыла от США, просто нелепо. Уж кому-кому, а американским специалистам все хорошо было известно, - подчеркнул постпред при женевском отделении ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU
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