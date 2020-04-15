Постпредство России прокомментировало решение США остановить финансирование ВОЗ

15 Апр 2020 2020-04-15T14:17:23+03:00

Постпредство Российской Федерации прокомментировало сложившуюся ситуацию со Всемирной организацией здравоохранения после отмены финансирования со стороны США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Постпредство Российской Федерации прокомментировало сложившуюся ситуацию со Всемирной организацией здравоохранения после отмены финансирования со стороны США. Инцидент прокомментировал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

- Обвинения с американской стороны выглядят лицемерно. Они политически ангажированы несостоятельны. Соединенные Штаты во многом определяют работу ВОЗ, им не следует снимать с себя ответственность, - заявил постпред России на конференции 15 апреля.

По мнению представителя страны, это решение наносит значительный урон организации, которая играет одну из ведущих ролей в борьбе с коронавирусной инфекцией. ВОЗ с самого начала пандемии всеми силами действовала в рамках мандата на основе имеющихся научных данных, помогая победить инфекцию.

Геннадий Гатилов напомнил, что США является крупнейшим донором Организации, а представители страны находятся во всех отделах Секретариата, включая высший эшелон, в комитетах экспертов, в том числе в Комитете по ЧС в области здравоохранения.

- Рассуждать о том, что ВОЗ что-то скрыла от США, просто нелепо. Уж кому-кому, а американским специалистам все хорошо было известно, - подчеркнул постпред при женевском отделении ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU