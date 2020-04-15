2020-04-15T14:26:50+03:00
Экономика

Пошлина на экспорт российской нефти с мая понизится в 7,6 раза

Размер пошлины будет составлять 6,8 доллара за тонну
Ксения АНУФРИЕВА
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Экспортная пошлина на энергетический ресурс в России понизится на 45,2 доллараЭкспортная пошлина на энергетический ресурс в России понизится на 45,2 доллараФото: REUTERS
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Пошлина на экспорт нефти из государства с 1 мая понизится в 7,6 раза, до 6,8 доллара за тонну. Об этом сообщает на официальном сайте Министерства финансов России.

Со следующего месяца, согласно расчетам экспертов ведомства, экспортная пошлина на энергетический ресурс в России понизится на 45,2 доллара. В настоящее время данная пошлина составляет 52 американских доллара за одну тонну.

- Ставка пошлины с учетом льготы для для ряда восточно-сибирских и каспийских месторождений, а также Приразломного месторождения останется на нулевом уровне, - отметили в министерстве.

Ставка пошлины на светлые нефтепродукты упадет до 2 долларов, за темные примерно до 6,8. Пошлины на экспортируемый товарный бензин снизится до 2 долларов, а на сжиженный газ и чистые фракции СУГ станет нулевой.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в российском топливном союзе объяснили апрельское снижение цен на бензин. Падение стоимости эксперты связали с высокой конкуренцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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