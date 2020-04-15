Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

15 Апр 2020 2020-04-15T15:02:03+03:00

До выходных в столичном регионе будет ветрено и дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мокрая и ветреная погода сохранится в регионе до выходных

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В столичный регион пришла климатическая весна. Но несмотря на потепление, москвичи еще увидят снег, произойдет это совсем скоро.

В том, какая погода будет держаться на текущей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока температурный фон невысокий, днем в диапазоне от +4 до+ 9 градусов. Ночью: от – 2 до +2.

-Эти значения в целом соответствуют климатической норме. Температура будет постепенно понижаться. В пятницу температура будет ниже нормы на один-два градуса, — отметил метеоролог.

Похолодание связано с холодными воздушными массами, которые придут в центральную Россию и принесут с собой небольшие осадки. Они начнутся уже в среду, 15 апреля.

- Сегодня дождь и мокрый снег, а в четверг, 16 апреля они будут еще интенсивнее. Давление понизиться и осадков будет больше, - комментирует телеканалу «360» Роман Вильфанд.

Вместе с дождем и снегом москвичам стоит ждать усиление ветра. Такая неблагоприятная обстановка сохранится до выходных, а к воскресенью воздух прогреется в московском регионе до + 5 до +10

«По всем расчетом резкого взрыва тепла не прогнозируется», — заключил представитель Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU