Большая часть россиян недовольна работой на удаленке

15 Апр 2020 2020-04-15T15:16:01+03:00

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Большинство россиян недовольны уделенной работой. Такие результаты показало исследование компании Ipsos. Только 20% от общего числа опрошенных сообщили, что их полностью устраивает работа на дому.

Главными плюсами удаленки россияне назвали экономию времени на дорогу, а также экономию денег. Ведь теперь не приходится тратиться на транспорт, бензин, обеды в городе. Также опрошенным нравится возможность поспать подольше и гибкий график. Часть респондентов отметили, что у них появилось больше свободного времени, которое они могут потратить на семью или домашние хлопоты.

А вот минусов у удаленной работы россияне нашли гораздо больше. Примерно треть опрошенных отметили, что дома им тяжело сосредоточиться, особенно если рядом семья, и в частности, дети. Также многим не хватает живого общения со знакомыми. В частности, с коллегами.

Помимо этого респонденты пожаловались на скуку и однообразие своих дней.

Еще одной причиной недовольства стал неограниченный доступ к еде. Россияне огорчаются от того, что в режиме самоизоляции набирают лишний вес, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU